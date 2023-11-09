Орловцев позвали на социологический диктант

Пройти диктант все желающие смогут 14 ноября в интерактивном режиме.

В России 14 ноября пройдет социологический диктант, организатором которого выступает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Мероприятие проводится уже в четвертый раз, предусмотрен онлайн-формат. Дата выбрана не случайно – 14 ноября отмечается День социолога. Об условиях участия в акции жителям Орловской области напомнили в Орловском государственном университете имени Тургенева.

«В 2023 году диктант проходит в двух форматах – онлайн и офлайн, – говорят в опорном вузе. – Ключевые офлайн площадки марафона – вузы и региональные общественные пространства. Диктант содержит 25 вопросов по теме социологии и исследований, правильно ответив на которые участник может получить максимум 100 баллов и именной сертификат по окончанию диктанта».

Все желающие смогут пройти диктант на официальном сайте акции 14 ноября с 00:00 до 23:59 (по московскому времени). Для регистрации необходимо ввести номер телефона и заполнить электронную форму. Затем в своем личном кабинете можно будет узнать результат и скачать сертификат. Кстати, правильные варианты ответов с комментариями экспертов будут доступны всем участникам после завершения диктанта 15 ноября на сайте акции.

«Социологический диктант – просветительская онлайн-акция и уникальная возможность для всех, кому интересно общество и его устройство, проверить свои знания о социологической науке и исследованиях в режиме реального времени», – добавили в ОГУ. Напомним, что в этом же вузе на днях прошел Большой этнографический диктант. Эта международная акция прошла в преддверии Дня народного единства. К участию в ней в Орле в очном формате присоединилось около 100 человек. В течение 45 минут они отвечали на вопросы о традиционных блюдах, исторических событиях и датах, об орловских кружевах и игрушках, вышивке и многом другом.

«Большой этнографический диктант — это международная просветительская акция, которая проводится уже восьмой год, – рассказала Наталья Якушина, доцент кафедры социальных наук и этнонациональных процессов. – ОГУ имени И. С. Тургенева участвует в ней уже в пятый раз. Акция направлена на то, чтобы мотивировать интерес студентов и других людей к традициям, обычаям, культуре разных народов России. Поскольку страна у нас многонациональная, то такой интерес может помочь сформировать тесные дружеские отношения между народами».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»