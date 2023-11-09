На Орловщине после капремонта открылись пять учреждений культуры

Работы велись в рамках нацпроекта.

Информацию озвучили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Работы завершились:

в Высокинском Доме культуры (Мценский район),

Отрадинской детской школе искусств (Мценский район),

Малоархангельской детской школе искусств,

Мценском краеведческом музее

и Новосильском краеведческом музее.

«Общий объём финансирования работ по капитальному ремонту в рамках нацпроекта составляет 62,2 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» в Орловском муниципальном округе стартовало строительство Баклановского ДК. Объект должны сдать в будущем году.

ИА «Орелград»