На Орловщине после капремонта открылись пять учреждений культуры

9.11.2023 | 18:13 Культура, Новости, Строительство

Работы велись в рамках нацпроекта.

Информацию озвучили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Работы завершились:

  • в Высокинском Доме культуры (Мценский район),
  • Отрадинской детской школе искусств (Мценский район),
  • Малоархангельской детской школе искусств,
  • Мценском краеведческом музее
  • и Новосильском краеведческом музее.

«Общий объём финансирования работ по капитальному ремонту в рамках нацпроекта составляет 62,2 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» в Орловском муниципальном округе стартовало строительство Баклановского ДК. Объект должны сдать в будущем году.

ИА «Орелград»


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