На Орловщине после капремонта открылись пять учреждений культуры

Работы велись в рамках нацпроекта.
Информацию озвучили на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Новость сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.
Работы завершились:
- в Высокинском Доме культуры (Мценский район),
- Отрадинской детской школе искусств (Мценский район),
- Малоархангельской детской школе искусств,
- Мценском краеведческом музее
- и Новосильском краеведческом музее.
«Общий объём финансирования работ по капитальному ремонту в рамках нацпроекта составляет 62,2 млн рублей», – отметили в пресс-службе.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Культура» в Орловском муниципальном округе стартовало строительство Баклановского ДК. Объект должны сдать в будущем году.
ИА «Орелград»