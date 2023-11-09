В Орле в десятках домов отключат электричество

Неудобства продлятся по несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, отключения связаны с работами по техническому обслуживанию подстанций. Их проводит АО «Орёлоблэнерго». Все отключения запланированы в Железнодорожном районе.

До 12 часов света не будет в домах:

по улице Бунина – 22, 27, 1-74,

по улице Средней Пятницкой – 26-75,

в переулке Фестивальном – 2-34, 11, 29,

по улице Калинникова, 1-17,

по улице 1-й Курской, 103-207, 134-202,

в переулке Фета, 4-16, 11.

С 14 до 17 часов электричество отключат

на Советской, 12,

на Покровской, 32.

Также до 13 часов на Октябрьской, 68, запланировано отключение отопления. Здесь будут производиться работы по замене ветхого участка теплотрассы.

ИА «Орелград»