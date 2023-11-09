Сотни нарушений при обороте пестицидов вскрыл Россельхознадзор

Около 700 нарушений вскрыто всего за один месяц в ходе проведенного мониторинга.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, всего за один месяц в рамках мониторинга Федеральной государственной информационной системы «Сатурн» специалистами этого ведомства было обнаружено около 700 нарушений. Октябрьский мониторинг данных показал, что более 200 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению пестицидов и агрохимикатов на территории двух поднадзорных Управлению регионов, не зарегистрированы во ФГИС «Сатурн».

«Установлены также 472 факта не подтверждения информации о принятии партий пестицидов и агрохимикатов во ФГИС «Сатурн», – добавили в пресс-службе ведомства. – По указанным выше фактам в адрес сельхозтоваропроизводителей направлено 316 предостережений, с 346 хозяйствующими субъектами проведена профилактическая работа в виде консультирования».

В связи с этим ТУ Россельхознадзора напоминает хозяйствующим субъектам Орловской области (это, прежде всего, организации, а также ИП и фермеры), что они обязаны своевременно вносить в систему сведения об обращении, хранении, перевозке, применении, реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении партий пестицидов и агрохимикатов. Четкие требования на этот счет установлены Федеральным законом № 109-ФЗ, действующим с 1997 года.

Что касается общего «рейтинга» нарушений, то в основном выражаются они в отсутствии должного оповещения населения о предстоящем применении агрохимикатов. Напомним, что аграрии обязаны предупреждать об обработках своих полей заблаговременно, с использованием СМИ. Особенно актуальны такие предупреждения для пчеловодов, ведь насекомые могут отравиться на обработанных растениях.

Другие «популярные» нарушения – несоответствие объемов применения пестицидов и агрохимикатов заявленным объемам, непринятые в ФГИС «Сатурн» объемы партий, направленные контрагентам, незарегистрированные в ФГИС «Сатурн» контрагенты. Добавим, что в целом в текущем году ТУ Россельхознадзора в рамках контроля за безопасным обращением пестицидов и агрохимикатов проведено 1569 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 1355 нарушений регламентов, составлено 72 административных протокола и выдано 1283 предостережения.

ИА «Орелград»