В Орле горело кафе

9.11.2023 | 10:47 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Пищевом переулке.

Фото: www.google.com/maps

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал о возгорании поступил в службу спасения накануне примерно в 14 часов 50 минут. Пожар начался на кухне заведения общепита.

Когда пожарные прибыли на место, они сформировали два звена газодымозащитной службы и приступили к тушению. Возгорание ликвидировали. Однако помещение кухни оказалось покрыто копотью, огонь повредил стены и электроприборы. Обошлось без пострадавших и погибших.

«Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», – уточнили в ведомстве.

С последствиями ЧП боролись сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также добровольцы. Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы четырежды – 2 раза на ликвидацию возгораний и 2 раза на помощь населению.

ИА «Орелград»


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