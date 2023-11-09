В Орле горело кафе

ЧП случилось в Пищевом переулке.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, сигнал о возгорании поступил в службу спасения накануне примерно в 14 часов 50 минут. Пожар начался на кухне заведения общепита.

Когда пожарные прибыли на место, они сформировали два звена газодымозащитной службы и приступили к тушению. Возгорание ликвидировали. Однако помещение кухни оказалось покрыто копотью, огонь повредил стены и электроприборы. Обошлось без пострадавших и погибших.

«Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования», – уточнили в ведомстве.

С последствиями ЧП боролись сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, а также добровольцы. Всего за последние сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы четырежды – 2 раза на ликвидацию возгораний и 2 раза на помощь населению.

ИА «Орелград»