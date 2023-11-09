В Орле выборочно проверили дорожные расходы

В результате были выявлены работы, не подтвержденные первичной документацией.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела выборочную проверку использования средств субсидии, предоставленной бюджету города Орла из Дорожного фонда Орловской области. Деньги были выделены на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения развития и поддержания в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения. В частности, за счет Фонда планировались закупки дорожной техники и мероприятия по содержанию улично-дорожной сети.

Из отчета КСП следует, что в ходе проверки были выявлены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Выразились они, в частности, в изменении муниципальным казенным учреждением «Управление коммунальным хозяйством города Орла» существенных условий муниципального контракта на поставку вакуумной подметально-уборочной машины. По мнению аудиторов, был принят товар на сумму 16,632 миллиона рублей, не соответствующий условиям, предусмотренным контрактом.

«В рамках исполнения контрактов по содержанию улично-дорожной сети приняты к оплате МКУ «УКХ г. Орла» по актам КС-2 и КС-3 работы, не подтвержденные первичной документацией, МУП «Спецавтобаза» на сумму 1,526 миллиона рублей, МУП «Зеленстрой» – на сумму 414,8 тысячи рублей, – говорится в отчете КСП. – МУП «Зеленстрой» и МУП «Спецавтобаза» предъявлены, а МКУ «УКХ города Орла» приняты к оплате невыполненные работы на общую сумму 330,3 тысячи рублей».

ИА «Орелград»