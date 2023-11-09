Зампреда горсовета Орла ранили под Курском

9.11.2023 | 13:33 Важное, Новости, СВО

Владимир Строев получил травмы бедра и колена.

Фото: Администрация Орла

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», орловец попал под миномётный обстрел в Рыльском районе Курской области, рядом с границей России и Украины. Вместе с ним ранения нижних конечностей получили ещё трое российских военнослужащих (двое 31-летних и один 51-летний).

52-хлетний зампредседателя орловского горсовета Владимир Строев был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации осенью минувшего года. Орловский депутат получил должность заместителя командира полка по связи.

Известно, что Строев окончил Орловское высшее военное командное училище связи (нынешняя Академия ФСО), после чего в течении пяти лет (с 1992 по 1997) проходил военную службу. Затем он ушёл в запас в звании капитана.

Сейчас Строев находится в медицинском учреждении. При обстреле он получил травмы бедра и колена.

ИА «Орелград»


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