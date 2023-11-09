В центре Орла установят декорированный трамвай

Он сыграет роль новогодней фотозоны.

Об этом на последнем прямом эфире в социальных сетях рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, трамвай расположат на улице Ленина.

К Новому году ожидается ещё немало интересного. На площади Ленина оборудуют другие фотозоны – в виде книг с цитатами из орловских писателей. Ранее арт-объекты в форме силуэтов персонажей Тургенева появились неподалёку от городского парка.

Также на площади установят декоративные арки, украшенные иллюминацией. Кроме того, здесь откроют традиционный новогодний каток, который будет работать благодаря средствам частного спонсора. А столбы Александровского моста оживят светодиодными консолями.

Как стало известно на днях, монтаж новогодних конструкций в Орле начнется с 1 декабря.

ИА «Орелград»