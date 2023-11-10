Бороться с бедностью на Орловщине будут по-новому

Власти актуализируют программу содействия занятости населения.

Правительство Орловской области подготовило проект внесения изменения в государственную программу «Содействие занятости населения». Ожидается, что постановление будет принято после проведения антикоррупционной экспертизы и вступит в силу с 1 января 2024 года. В соответствии с поправками структура государственной программы приводится в соответствие с требованиями к целеполаганию государственных программ, которые были утверждены правительством региона в июне 2023 года.

Сама программа была принята в 2019 году, но в 2023 году областные власти утвердили ее в актуализированной редакции. Приоритетом в долгосрочной перспективе является «создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих развитию гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, повышению качества рабочей силы и мотивации к труду». С учетом приоритета в актуальной редакции установлены обновленные цели и задачи.

В частности, ставятся такие цели, как не превышение к 2030 году значения уровня регистрируемой безработицы более 1 процента, создание условий для формирования культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Кроме того, программа увязывается со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации.

Реализация ее мероприятий, как следует из паспорта, оказывает опосредованное влияние на достижение целевого показателя «Снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года». Такая задача установлена национальной целью развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», утвержденной указом президента. Содействие достижению целевого показателя «Снижение уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года» в Орловской области будет «обеспечиваться в процессе реализации мероприятия по осуществлению социальных выплат безработным гражданам».

«Социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице) способствуют поддержанию их доходов и оказывают влияние на величину среднедушевых денежных доходов населения, – говорится в паспорте программы. – В настоящее время размер пособия по безработице обеспечивает замещение утраченного заработка ниже величины прожиточного минимума, а отсутствие мер по индексации ведет к постоянному падению его покупательной способности. Установление размеров максимальной величины пособия по безработице на уровне или выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения будет способствовать снижению уровня бедности».

ИА «Орелград»