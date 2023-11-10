«Спецавтобаза» отсудила долги за уборку набережных

Расплатиться с предприятием помешало отсутствие бюджетных средств.

В Орле арбитраж вынес решение по делу, возбужденному на основании искового заявления муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Еще одним участником процесса на стороне ответчика выступило городское управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства. Истец поставил вопрос о взыскании 2,5 миллиона рублей, составляющих задолженность по муниципальному контракту за период с октября 2022 года по октябрь 2023 года.

Ответчик исковые требования не признал и в отзыве на иск указал, что «перечисление денежных средств подрядчику осуществляется по мере их выделения». Поскольку своевременно денежные средства МКУ «ОМЗ г. Орла» не были выделены, учреждение не имело возможности оплатить работы по контрактам ввиду отсутствия финансирования. Кроме того, МКУ «ОМЗ» сочло себя ненадлежащим ответчиком по данному делу и просило суд привлечь в качестве соответчика муниципальное образование «Город Орел» в лице управления строительства.

Последняя просьба была удовлетворена, но вот аргумент о том, что заказчик не платит потому, что в бюджете нет денег, суд отверг. Логика тут проста: если денег нет, то не надо и заказывать работы. Поясним, что предметом спора стали работы, выполненные «Спецавтобазой» по договору от 3 января 2022 года. Он предусматривал выполнение работ по санитарному содержанию и уборке набережных рек Ока и Орлик в городе Орле. Цена контракта составляла 5,114 миллиона рублей. Заключался он сроком на один год, услуги по уборке набережных в соответствии с ним должны были оказываться по 31 декабря 2022 года. Кстати, контракт заключался еще с МУП «Спецавтобаза», которое, напомним, в январе 2023 году по решению городских властей было реорганизовано в форме преобразования в МБУ «Спецавтобаза».

Объем выполненных работ истец в суде подтвердил справками о стоимости оказанных услуг за спорный период. Он также указал, что в марте 2023 года направлял заказчику претензию с требованием погасить задолженность, но на момент начала судебного процесса долг так и не был погашен. Исследовав материалы дела и заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд иск удовлетворил. Он обязал МКУ «Объединенный муниципальный заказчик» погасить долг в заявленном объеме. А в случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств указанная сумма должна быть взыскана с управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла.

ИА «Орелград»