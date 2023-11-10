Мэрия разошлась миром с типографией «Труд»

Стороны зафиксировали в суде условия мирового соглашения.

Мирное продолжение получила история с взысканием в судебном порядке с типографии «Труд» крупной задолженности за арендную плату. Поясним, что ранее управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла обратилось в арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Типография «Труд». Чиновники просили о взыскании 2,845 миллиона рублей, из которых 2,409 миллиона рублей составляла задолженность по арендной плате за период с 1 декабря 2018 года по 30 ноября 2022 года (за исключением второго квартала 2020 года).

Оставшиеся 435,6 тысячи рублей – это пеня, рассчитанная исходя из суммы долга. Решение по данному спору региональный арбитраж вынес еще в феврале 2023 года, присудив победу в споре УМИЗ: исковые требования были удовлетворены частично. Однако решение затем было обжаловано. В июне 2023 года оно было оставлено без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда в Воронеже.

После его вступления в законную силу арбитражным судом был выдан исполнительный лист, а в августе 2023 года в отношении типографии было возбуждено исполнительное производство. В ноябре 2023 года стороны заключили мировое соглашение, условия которого также утвердил арбитраж. На этот раз участие в процессе приняли и судебные приставы-исполнители из Советского РОСП города Орла. В судебном заседании взыскатель и должник (истец и ответчик по делу) поддержали заявление об утверждении мирового соглашения.

Оно предусматривает выплату типографией 2,673 миллиона рублей, поскольку небольшая часть долга уже была взыскана в рамках исполнительного производства. По условиям, УМИЗ предоставляет типографии рассрочку по уплате задолженности по арендной плате. Арбитраж утвердил график погашения долга: платить типография будет по 100 тысяч рублей в месяц. Последний платеж, чуть меньший по размеру, запланирован на январь 2026 года. Отметим, что в случае неисполнения либо несвоевременного исполнения АО «Типография «Труд» условий мирового соглашения в добровольном порядке управление муниципального имущества и землепользования вправе получить в арбитражном суде исполнительный лист для принудительного взыскания оставшейся суммы задолженности.

ИА «Орелград»