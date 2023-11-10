Эконадзор попросил орловцев не кормить лебедей

10.11.2023 | 15:11 Новости, Общество

Это мешает птицам вовремя покинуть Орёл.

Обращение опубликовало Управление экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Чиновники пояснили, что, как правило, лебеди покидают Орловщину в ноябре или в декабре. Однако фиксируются и случаи, когда здоровые птицы остаются в регионе на зиму. Причиной является поведение неравнодушных граждан, которые подкармливают лебедей.

Такая забота негативно сказывается на птицах. Любое существенное ухудшение погодных условий (вьюга, обильный снегопад или сильный мороз) может стать для них смертельным.

«Птицы сами понимают, когда им необходимо отлететь», – отметили в эконадзоре.

Также специалисты уточнили, что в области водятся лебеди трёх видов, но гнездится только один – лебедь-шипун. Именно этих птиц можно видеть, в том числе, и в районе Детского парка в центре Орла. Крайне редко, но встречаются на Орловщине лебедь-кликун и малый лебедь.

Однако орловцы могут оказать реальную помощь этим птицам, если обнаружат лебедя с признаками явной травмы и сообщат о нём в эконадзор по телефонам (4862) 45-41-13 или (4862) 45-48-81.

ИА «Орелград»


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