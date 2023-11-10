В Орле спасли пациента с лихорадкой Западного Нила

Об этом сообщили в больнице имени Семашко.

Эта болезнь для наших широт является редчайшей. Установить источник заражения пока не удалось.

Диагноз орловцу поставили не сразу. Мужчина поступил в больницу с симптомами, характерными для менингита. Его состояние ухудшалось – сначала он жаловался на головную боль, температуру и нарушение двигательных функций, а затем у пациента нашли ещё и двустороннюю пневмонию. У больного нарастала дыхательная недостаточность и мышечная слабость.

Врачи исследовали кровь и спинномозговую жидкость орловца и смогли поставить ему необычный диагноз – лихорадка Западного Нила, протекающая в менингиальной форме. Затем ему назначили соответствующее лечение.

Сначала больного перевели в реанимацию на три недели. Две из них он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Состояние пациента оценивалось как критическое, а тактика лечения постоянно корректировалась. «Команда медиков в прямом смысле сражалась со смертью», – рассказали в медицинском учреждении.

В итоге у мужчины, наконец, появилась положительная динамика. Его перевели обратно в неврологическое отделение. Там он провёл ещё две недели, после чего покинул больницу имени Семашко в удовлетворительном состоянии.

По одной из версий, орловец «подцепил» болезнь после охоты на водоплавающую птицу. «Возможно, она и была источником инфекции, а в роли переносчика выступили комары или клещи. Воздушно-капельным путем лихорадка Западного Нила не передается», – отметили в больнице.

ИА «Орелград»