В Орле на Октябрьской горело кафе

Обошлось без погибших и пострадавших.

ЧП произошло накануне около 8 часов 30 минут. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Когда пожарные прибыли на место, из заведения шёл дым. С места события самостоятельно эвакуировались восемь человек.

Пламя могло перекинуться на смежные помещения, но сотрудники МЧС не допустили этого. Пожарные сформировали два звена газодымозащиты и приступили к тушению. Последствия ЧП были оперативно ликвидированы.

«Причина пожара устанавливается специалистами», – добавили в пресс-службе.

Всего за последние отчётные сутки подразделения МЧС в Орловской области выезжали на вызовы 14 раз, из них четыре раза на ликвидацию возгораний. Напомним, что накануне МЧС сообщило о пожаре в заведении общепита в Пищевом переулке.

ИА «Орелград»