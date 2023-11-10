Парахин утвердил условия проведения Новогодней ярмарки

Также утвержден план мероприятий по её организации.

Мэр Орла Юрий Парахин распорядился о проведении новогодней тематической ярмарки в городе в 2023-2024 годах. Напомним, она стала уже традиционной. Также градоначальник утвердил порядок мероприятий, порядок продажи товаров и порядок предоставления мест для размещения торговых объектов, а именно ярмарочных домиков. Организатором и администратором новогодней тематической ярмарки определено управление экономического развития администрации города. Ему уже поручено провести конкурс на право участия в ярмарке. Это же управление обязано осуществлять систематический контроль.

Управлению градостроительства поручено создать фирменный стиль новогодней тематической ярмарки, разработать макеты баннера, ролл апа, вывески, ценника и бейджа продавца. Монтаж ярмарочных домиков и праздничного оформления займется МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», а уборка территории доверена МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». УМВД России по городу Орлу рекомендовано обеспечить охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения.

Торговые домики будут установлены на площади и улице Ленина. Ярмарка начнет работу с 22 декабря, с 12 часов дня и до 21-23 часа вечера в зависимости от типа торгового объекта. В новогоднюю ночь режим работы ярмарки будет продлен до 02:00 часов. Предоставление мест для размещения торговых объектов, в том числе ярмарочных домиков, предусмотрено на платной основе по итогам конкурса. Размер платы устанавливается организатором «с учетом необходимости компенсации затрат на выполнение работ и оказание услуг, связанных с организацией работы ярмарки и продажи товаров».

С победителями конкурса будут заключены договоры. Заявки на участие в конкурсе отдел потребительского рынка будет принимать до 18:00 1 декабря. К заявке должны быть приложены документы, в том числе ассортиментный перечень реализуемой продукции. Кстати, при оказании услуг общественного питания он должен включать не менее 80 процентов кулинарной продукции или кондитерских изделий. А при наличии в ассортиментном перечне таких продуктов, как глинтвейн, пунш и грог, соискателю к заявке придется приложить копию лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Участников конкурса специально созданная комиссия будет оценивать по ряду критериев, выставляя баллы. Например, наличие светодиодных фигур с новогодней тематикой, создание фотозоны и установка наряженной елки рядом с торговым местом принесут участнику 3 балла, наличие светодиодных гирлянд и хвойных композиций даст только 2 балла. Кстати, целых 5 баллов может принести наличие тематических новогодних костюмов у продавцов.

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ИА «Орелград»