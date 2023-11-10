В Орле назвали мудрого писателя на все времена

Выставка под таким названием открылась в областной библиотеке.

В Орле продолжается цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Напомним, он уроженец Орловщины, жизнь которой писатель отразил во многих своих произведениях. Мы уже рассказывали о том, что в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина открылась выставка в честь дня его рождения.

Теперь учреждение организовало еще одну выставку под названием «Мудрый писатель на все времена». Она тоже приурочена к 205-летию со дня рождения Тургенева. Выставка проработает по 18 ноября в отделе абонемента образовательных услуг. В экспозиции, созданной работниками библиотеки, собраны художественные произведения, а также литературно-публицистические материалы о жизни и творчестве литературного гения, как называют Ивана Тургенева организаторы.

«Особенно хочется отметить книгу Бориса Константиновича Зайцева «Жизнь Тургенева. Литературная биография» из серии «Русская классика в школе», – говорят в библиотеке имени Бунина. – Писательская деятельность Ивана Сергеевича тесно связана с Орловским краем. Любителям произведений автора предлагаем литературоведческую работу Елены Ашихминой «По улицам Орла вслед за классиками», рассказывающую о пребывании в городе известных российских писателей, в том числе и И.С. Тургенева, а также фотоальбомы, посвященные Тургеневским местам России».

Организаторы напоминают, что творческое наследие Ивана Тургенева насчитывает шесть романов, множество рассказов, повестей, статей, пьес и цикл лирических миниатюр своеобразного жанра, определенного автором как «стихотворения в прозе». Кстати, они были изданы два десятка лет назад в Орле. Это небольшие зарисовки, посвященные важнейшим темам – родине, литературе, искусству, любви и родной словесности.

«Иван Сергеевич Тургенев – один из классиков русской литературы, внесших наиболее значительный вклад в ее развитие во второй половине XIX века, – резюмируют организаторы выставки. – Творчество Тургенева получило высокую оценку в России и в Европе. Критики причисляют его к лучшим писателям. Он открыл богатство и глубину русской литературы западному читателю».

ИА «Орелград»