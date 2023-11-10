В Орле «всплыло» фальсифицированное масло

Факты фальсификации были установлены экспертами испытательной лаборатории.

Специалисты Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» установили факты фальсификации сливочного масла. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения. Сообщается, что в химико-токсикологический отдел испытательной лаборатории с начала текущего месяца поступило 90 проб продукции растительного и животного происхождения, а также объектов окружающей среды. Были проведены соответствующие исследования по разным показателям. В результате три пробы проверку не выдержали – в них было выявлено несоответствие по показателю «жирно-кислотный состав».

«Нужно отметить, что жировой состав относится к числу важнейших составляющих биологической ценности молочной продукции, – сообщает лаборатория. – Из всех природных жиров молочный жир по химическому составу является самым сложным и уникальным. На 98-99 процентов он представляет собой нейтральный жир в виде простых липидов – глицеридов».

Поясним, что исследования на жирно-кислотный состав представляют собой извлечение жира из продукта и его анализ с последующим расчетом на процентное содержание в продукте жирных кислот. Как пояснили эксперты, ЖКС относят к критериям для обнаружения фальсификации молочной продукции растительными маслами, главным образом потому, что молочный жир характеризуется короткоцепочечными жирными кислотами, тогда как растительные масла имеют жирные кислоты в основном средне- и длинноцепочечные.

Ранее Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщало, что в текущем году в ходе мониторинга системы «Меркурий» выявлено 979 нарушений при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). Из них 670 нарушений были допущены уполномоченными лицами, 251 – ветеринарными врачами и 58 – аттестованными специалистами. Одним из основных видов нарушений стало «производство продукции из нелогичного объема сырья», что нарушает прослеживаемость продукции «от поля до прилавка».

ИА «Орелград»