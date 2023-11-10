Строев сообщил Музалевскому о хорошем самочувствии

10.11.2023 | 17:48 Новости, СВО

Накануне стало известно, что зампред горсовета Орла ранен.

Фото: vk.com/oreladm

Орловец, мобилизированный на СВО ещё год назад, попал под миномётный обстрел в Рыльском районе Курской области, рядом с границей России и Украины. Владимир Строев получил травмы бедра и колена. О самочувствии зампреда городского парламента «Орловским новостям» рассказал Михаил Вдовин, первый вице-спикер областного совета.

«Он звонил сегодня Леониду Семёновичу Музалевскому. Сказал, что с ним всё нормально, опасности нет. Мы предложили помощь, он отказался, сказал, что медицинское обеспечение в госпитале есть в полном объеме», – поделился Вдовин.

Также первый зампред облсовета заявил, что в ближайшее время орловские депутаты посетят Строева в медицинском учреждении. Пока же они попросили курских «народных избранников» «присмотреть» за раненым орловцем.

ИА «Орелград»


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