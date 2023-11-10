Орловские сельхозхолдинги наказали за неаккуратность с агрохимикатами

Компании не внесли в «Сатурн» нужную информацию.

Специалисты Россельхознадзора провели мониторинг безопасности в Федеральной государственной информационной системе «Сатурн». Проверка касалась применения хозяйствующими субъектами пестицидов и агрохимикатов.

Оказалось, что не все орловские компании соблюдают установленные правила. Установлено, что некоторые юрлица «забыли» внести в «Сатурн» информацию о получении партий агрохимикатов. Получилось, что, по официальным данным, товар отгружен, но находится в пути и не прибыл к конечному получателю.

В ведомстве сочли это нарушением федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Компаниям вынесли предостережения об устранении «недомолвок». Отметим, что в списке тех, кто допустил такие проколы, есть как ряд ИП, так и крупные предприятия – ООО «Мираторг-Орел» и ООО «АПК Юность», а также АО «Берёзки», АО «ТД Агрозащита», ООО «Основа», ООО «Отрадаагроинвест» и ООО «ОЦХИЛ».

Ранее ведомство уличило орловскую компанию в «переборе» с пестицидами.

ИА «Орелград»