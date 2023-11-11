Орловцам предложили наполнить «коробки храбрости»

Благотворительная акция проводится в преддверии Всемирного дня ребенка.

В Орловской области сторонники «Единой России» установили в офисах партнерских организаций специальные боксы, в которых все неравнодушные граждане могут оставить подарок ребенку – так называемые призы за смелость. Как пояснили в региональном отделении партии, боксы установлены в рамках проведения Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Она проводится по всей стране уже более 10 лет и стала уже традиционной. Отметим, что акция проходит в преддверии Всемирного дня ребенка.

«Цель – поддержать детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях, – сообщили партийцы. – По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке. Принять участие в акции «Коробка храбрости» можно с 9 ноября по 1 декабря 2023 года».

По словам председателя Центрального совета сторонников «Единой России» Ольги Занко, в прошлом году в аналогичной акции приняли участие более 45 тысяч человек по всей стране. Совместными усилиями им удалось собрать более 150 тысяч подарков для детей. При этом организаторы подчеркивают, что все собранные орловцами вещи будут переданы в детские медицинские учреждения.

«Подарки помогут детям преодолевать страхи и тревогу во время лечения, это положительно влияет не только на его результат, но и на дальнейшую реабилитацию детей», – говорит заместитель председателя регионального совета сторонников партии в Орловской области Елена Сухоленцева.

Сбор подарков в Орле организован по следующим адресам:

Региональный исполнительный комитет Орловского регионального отделения Партии «Единая Россия», ул. 1-я Посадская, д. 14, 3 этаж;

Центральная городская модельная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Комсомольская, д. 65;

Центральная детская модельная библиотека им. И.А. Крылова, ул. Ленина, д. 16/20;

«Дом Книги», Московская улица, 17;

Спортивно-оздоровительный зал «Движение». Торговый центр «Линия», Карачевское ш, 74, цоколь, п 22, 23.

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ИА «Орелград»