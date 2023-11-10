Владельцам амнистированных гаражей придётся раскошелиться

В орловском облсовете обсудили «гаражную амнистию».

Разговор состоялся на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского областного Совета народных депутатов. Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу 1 сентября 2021-го года. Процедура действует до 1 сентября 2026-го.

В эти пять лет владельцы незарегистрированных гаражей, в том числе, и в Орловской области, имеют право оформить свои постройки и соответствующие земельные участки официально, причём в упрощённом порядке. Правда для этого надо соответствовать трём критериям:

гараж является капитальным строением,

он возведён до 30 декабря 2004 года (когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ),

суд или орган местной власти не признавал его самовольной постройкой.

А вот расположение гаража (отдельное или в близком соседстве с другими, на общем фундаменте или под общей крышей) значения как раз не имеет.

«Конечно же, при оформлении собственник должен будет понести траты на геодезические и технические документы, а также налог на землю и имущество. Но при этом люди получают возможность оформить свое имущество и в дальнейшем его продать, подарить, завещать в соответствии с действующим законодательством», – пояснил глава комитета Виталий Рыбаков.

Ранее Росреестр сообщил, что только в текущем году в Орловской области легализовали около тысячи гаражей.

ИА «Орелград»