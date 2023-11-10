В Ливнах из пожара спасли 99-летнюю женщину

10.11.2023 | 11:08 Новости, Происшествия

ЧП случилось на улице Ленина.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения сегодня утром. Горела квартира на втором этаже жилого дома.

На место выехали сотрудники 7-й и 8-й пожарных частей Ливенского района. Пожарные спасли из квартиры 99-летнюю женщину и эвакуировали ещё семь человек.

Последствия возгорания оперативно ликвидировали. В итоге огонь повредил около пяти квадратных метров площади. Причина ЧП устанавливается, рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Ранее стало известно, что в Орле снова произошёл пожар в кафе – на этот раз на Октябрьской улице.

ИА «Орелград»


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