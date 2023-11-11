Брошенное имущество в Орле будут искать по новым правилам

Порядок действий был утвержден в первом чтении городским парламентом.

Депутаты Орловского городского Совета на своем прошедшем заседании в первом чтении утвердили «Положение о порядке организации выявления, учета и оформления в собственность муниципального образования «Город Орел» бесхозяйного недвижимого, движимого и выморочного имущества», Документу еще предстоит пройти дополнительные обсуждения, в которых может принять участие и общественность. Новый порядок призван прийти на смену действующим сейчас правилам.

Отметим, что действие положения не распространяется на безнадзорных животных и найденные в городе клады. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов являются: вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский оборот; обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации имущества; надлежащее содержание территории города. Порядок распространяется только на имущество, которое не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от права собственности на которое собственник отказался.

Оформление документов для признания бесхозяйными объектов недвижимости и движимых вещей будет возложено на управление муниципального имущества и землепользования (УМИЗ). Сообщать о брошены объектах в администрацию вправе муниципальные учреждения и предприятия, а также иные юридические и физические лица. Бесхозяйное имущество может быть выявлено, например, при проведении инвентаризации или ремонта.

Заявитель должен сообщить УМИЗ местоположение и наименование объекта, а также ориентировочные сведения о нем – год постройки, технические характеристики, площадь, протяженность, диаметр и материал трубопроводов, объем и материал систем водоснабжения и т.д. В течение 30 дней с даты получения заявления специально созданная комиссия должна проверить поступившие сведения, при необходимости – с выездом на место.

Затем составляется акт и запускается механизм – УМИЗ будет направлять запросы в различные государственные органы, чтобы установить, есть собственник у объекта. Если его нет, запускается процесс постановки бесхозяйного объекта на учет, который может растянуться надолго. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект может быть установлено только судом. После этого данное право официально регистрируется, а УМИЗ вносит соответствующие сведения в реестр муниципального имущества. Ну а затем город уже вправе сам решать, что ему делать с бывшей бесхозяйной вещью.

ИА «Орелград»