Область выделит 99,9% средств на комплекс «Судбищенская битва»

Финансирование пойдет по линии программы развития культуры и искусства и туризма.

Правительство Орловской области внесло изменения в программу «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Изменения продиктованы тем, что по линии данной программы планируется выделение из областного бюджета городу Орлу субсидии на софинансирование мероприятий по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва». Соответственно, в документе появился дополнительный пункт.

Кроме того, губернатор Андрей Клычков утвердил порядок предоставления указанной целевой субсидии. Деньги пройдут через областной департамент культуры в бюджет города Орла. Конкретная сумма в постановлении не указано, размер субсидии будет рассчитан по формуле. Деньги выделяются на разработку проектной документации и благоустройство территории сквера Богоявленской площади и парка «Орловская крепость». Напомним, что такие работы предусмотрены недавно презентованной в краеведческом музее концепцией создания мемориального комплекса «Судбищенская битва».

Она была утверждена организационным комитетом по увековечиванию памяти о Судбищенской битве и погибших в ней защитниках Отечества. В целом проект реализуется для развития туристской инфраструктуры и содействия повышению туристической привлекательности региона. Условиями предоставления субсидии являются наличие муниципальной программы по реализации мероприятий по созданию мемориального комплекса «Судбищенская битва» и наличие в бюджете города Орла доли собственного финансирования.

Впрочем, она будет небольшой. Согласно постановлению губернатора, предельный уровень софинансирования со стороны Орловской области установлен в размере 99,9 процента. Таким образом, уровень софинансирования запланированных мероприятий за счет средств бюджета города Орла должен составить не менее 0,01 процента. Кстати, условиями допускается финансирование мероприятия за счет собственных доходов бюджета областной столицы в объемах, превышающих 0,01 процента. Остаток неиспользованных средств субсидии подлежит возврату в областной бюджет.

Напомним, в конце октября Андрей Клычков сообщил, что на реализацию этого крупного просветительского проекта запланированы серьезные средства из федерального бюджета – порядка 700 миллионов рублей. Разработкой концепции, по информации пресс-службы губернатора, занимается Бюро музейной сценографии «Метаформа» из Санкт-Петербурга, «квалифицированные специалисты которого уже реализовали не один крупный проект».

Музейно-образовательный комплекс и мемориал «Судбищенская битва» объединит четыре площадки: музейно-образовательный центр в Орловском краеведческом музее, визит-центр и территорию поля Судбищенской битвы в Новодеревеньковском районе, парк «Орловская стрелка», а также детинец Орловского кремля и сквер Богоявленской площади.

ИА «Орелград»