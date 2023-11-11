Суд решил судьбу поста ДПС под Орлом

Иск о признании права собственности подало Ливенское отделение МВД.

В Орле областной арбитражный суд вынес решение по исковому заявлению Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ливенский» Межрегиональному территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Правоохранители просили о прекращении права оперативного управления и права постоянного бессрочного пользования объекта, призвав принять его в казну РФ.

Речь идет о праве оперативного управления на объект недвижимого федерального, как утверждал истец, имущества, а именно поста ДПС общей площадью 65,7 квадратных метров, расположенного на трассе «Ливны – Елец». Ответчик в отзыве на иск возражал против удовлетворения заявленных требований, указав, что МТУ Росимущества «не наделено самостоятельными полномочиями по изъятию недвижимого имущества в казну Российской Федерации». Более того, до принятия решения об изъятии неиспользуемого имущества должен быть решен вопрос о том, за каким территориальным органом федеральных органов исполнительной власти либо подведомственным им государственным федеральным учреждением изымаемое имущество должно быть закреплено на соответствующем виде вещного права.

Исследовав материалы дела, суд установил, что пост ДПС находится в собственности Российской Федерации. Это здание учтено в реестре федерального имущества, равно как и участок под ним общей площадью 144 квадратных метра. Указанное федеральное имущество было передано в пользование МО МВД РФ «Ливенский»: в материалы дела истцом была представлена инвентарная карточка учета. В начале этого года Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России согласовал прекращение права оперативного управления и права постоянного бессрочного пользования на указанные пост ДПС и земельный участок.

Сделано это было «в целях эффективного использования федеральной собственности, необходимости сокращения расходов бюджетных средств, выделяемых на содержание закрепленной недвижимости, а также в связи с отсутствием производственной необходимости владения излишним имуществом». Из материалов дела также следует, что МО МВД России «Ливенский» обращался к МТУ Росимущества с просьбой принять указанное имущество в казну РФ, но получил отказы. Суд решил требования удовлетворить – право оперативного управления прекращено, а ответчика обязали принять в казну Российской Федерации пост ДПС на трассе «Ливны – Елец».

ИА «Орелград»