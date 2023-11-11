«Дорожную службу» обязали исправить дефекты ремонта

Решение по спору дорожников с местными властями вынес арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению администрации Должанского района к государственному унитарному предприятию Орловской области «Дорожная служба». Местные чиновники просили суд обязать ответчика в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту на ремонт автомобильной дороги местного значения в поселке Долгое. К иску чиновники приложили детальный перечень работ, которые они хотели бы увидеть выполненными.

Как установил суд, контракт между администрацией Должанского района и ГУП «Дорожная служба» был заключен еще в июле 2018 года. Его цена составляла 6,279 миллиона рублей, из которых 6 миллионов район получил из бюджета Орловской области. Окончание работ было намечено на 15 августа 2018 года. Гарантийный срок службы верхнего слоя дорожного покрытия был установлен на 4 года со дня приемки заказчиком результата работ в целом. Контрактом было предусмотрено, что если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки отдельных конструктивных элементов, то гарантийный срок продлевается соответственно на период их устранения.

Во исполнение условий контракта ответчиком выполнены работы на указанную выше сумму, что подтверждается подписанным 2 сентября 2018 года сторонами актом приемки. Истец указал, что еще в период действия гарантийного срока комиссией были выявлены недостатки, которые были отражены в акте обследования технического состояния автомобильной дороги. Произошло это в июле 2022 года, чиновники тогда потребовали от дорожников устранить дефекты до 8 августа 2022 года. В акте были зафиксированы такие недостатки, как деформация асфальтобетонного покрытия на 13 участках общей площадью 530 квадратных метров.

Дорожники в своем ответном письме чиновникам сообщили, что «дефекты асфальтобетонного покрытия возникли в результате ненормативного содержания указанного участка автомобильной дороги». Далее последовала длительная переписка, а результатом стало то, что стороны сошлись в суде. Изучив представленные материалы и доводы сторон, арбитраж решил исковые требования удовлетворить и обязать ГУП «Дорожная служба» в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 2018 года. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»