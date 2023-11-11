Под Орлом на борьбу с коррупцией выделили 9 тысяч рублей

11.11.2023 | 18:00 Закон и порядок, Новости

Власти Мценского района актуализировали целевую программу.

Фото Администрации города Мценска

Администрация Мценского района в новой редакции утвердила муниципальную программу противодействия коррупции. Ее действие рассчитано по 2026 год включительно. Ежегодно на реализацию планируется выделять по 3000 рублей за счет средств местного бюджета. Из паспорта следует, что программа направлена на совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции и повышение качества нормативных правовых актов местного самоуправления.

Другая задача: применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе. Кроме того, за счет реализации программы чиновники планируют сформировать в местном обществе нетерпимость к коррупционному поведению и создать условия для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Одним из «бесплатных» мероприятий программы станет обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.

В целом, как ожидают власти, успешная реализация программы позволит повысить престиж и эффективность муниципальной службы, обеспечить нормативное правовое регулирование деятельности органов местного самоуправления, улучшить профилактику правонарушений в сфере противодействия коррупции, а также минимизировать и ликвидировать последствия коррупционных правонарушений. Кроме того, авторы документа обещают «усилить контроль за добросовестным исполнением муниципальными служащими своих должностных обязанностей и привлечь к ответственности недобросовестных муниципальных служащих». Все это вкупе призвано повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления.

ИА «Орелград»


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