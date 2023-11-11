УФАС приостановило земельный аукцион под Орлом

Антимонопольщики проверят жалобу на организаторов торгов.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области направило заинтересованным сторонам уведомление о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Как следует из текста документа, жалоба поступила от гражданина – на действия управления по муниципальному имуществу Мценского района, которое выступило организатором торгов. Речь идет о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка. Он относится к категории земель населенных пунктов, его площадь составляет 2900 квадратных метров.

Участок расположен в поселке Казанский Подберезовского сельского поселения. Его разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства. Из жалобы следует, что заявка гражданина на участие в аукционе была неправомерно отклонена. Сам заявитель пишет, что отклонена она была по причине «непредставления необходимых для участия в аукционе документов или представления недостоверных сведений».

Заявитель также сообщил антимонопольщикам, что он связывался по телефону с организаторами аукциона для разъяснения и спросил, какие конкретно документы он не предоставил. Получил ответ – копия платежного документа. Однако гражданин уверяет, что еще в день подачи заявки он получил уведомление от торговой площадки о блокировании денежных средств в качестве задатка. Информация о платеже так же поступает организатору, считает он.

В результате заявитель попросил УФАС во всем разобраться, отменить назначенные торги и организовать новую процедуру «для возможности участия в ней». Жалоба была подана в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции». Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы к рассмотрению и приостановления торгов. Рассмотрение дела будет осуществляться посредством системы видеоконференцсвязи.

ИА «Орелград»