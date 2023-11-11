Ливенский ФОК частично признал вину

Близится к завершению рассмотрение антимонопольного дела.

Комиссия Орловского УФАС провела очередное заседание по антимонопольному делу, возбужденному на основании материалов Контрольно-счетной палаты города Ливны. Как уже рассказывал «Орелград», ответчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс». К рассмотрению также привлечена администрация города Ливны. Дело было возбуждено по признакам нарушения МАУ «ФОК» пункта 2 части 3 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

Ранее Орловским УФАС было установлено, что в сентябре 2022 года между МАУ «ФОК» и простым гражданином был заключен договор безвозмездного пользования спортивным сооружением для проведения тренировок. В соответствии с ним МАУ «ФОК» передало муниципальное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в безвозмездное пользование гражданину. Площадь предоставленных помещений превышает 20 квадратных метров и 10 процентов площади здания. То есть заключение договора было возможно только по результатам конкурентных процедур, которые не были проведены.

Таким образом, в действиях МАУ «ФОК» по передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование гражданину были усмотрены признаки нарушения закона. В своем письменном пояснении МАУ «ФОК» сообщило УФАС, что признает нарушение требований пункта 14 части 1 статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции» при заключении с гражданином договора безвозмездного пользования спортивным сооружением для проведения тренировок. КСП изучает и другие договоры, которые заключались с общественными организациями и предприятиями. Но в данном случае учреждение считает, что все делалось по закону.

Администрация города Ливны поддержала позицию МАУ «ФОК» в части договоров безвозмездного пользования, заключенных с организациями. А относительно заключения договора с гражданином заявила, что поскольку гражданин не является индивидуальным предпринимателем, не имеет статуса самозанятого и не является хозяйствующим субъектом, то предоставление ему муниципального имущества не подпадает под действие статьи 17.1 Закона «О защите конкуренции». Кроме того, администрация города Ливны сообщила, что МАУ «ФОК» за получением согласия на заключение договоров безвозмездного пользования не обращалось. Новые доводы сторон комиссия УФАС рассмотрит 21 ноября, на которое назначено очередное заседание.

ИА «Орелград»