Орловская область нарастила торговлю с Евросоюзом

Объемы экспортных поставок с территории региона продолжают расти.

В текущем году с территории Орловской и Курской областей было экспортировано более 284 тысячи тонн подконтрольной госветнадзору продукции. Такие данные приводит пресс-служба Территориального Управления Россельхознадзора. Сообщается, что только с территории Орловской области под контролем специалистов ведомства было отправлено за рубеж 623 партии грузов. В целом по двум указанным регионам количество экспортных партий увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Основную часть экспортируемой продукции составили кормовые добавки растительного происхождения, – сообщает ТУ Россельхознадзора. – Так, во Вьетнам, страны ЕС, Сербию и Турцию с территории Орловского и Курского регионов отправлено более 222 тысяч тонн кормовых добавок растительного происхождения (Орел – 38 814 тонн, Курск – 183 867 тонн). В 1,5 раза увеличилось количество экспортных поставок мясной продукции».

Мясные продукты отечественные производители в этом году отправляли в Гонконг, Гану, Вьетнам, Сербию, Польшу, Китай, Либерию, Монголию, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Кроме того, орловские производители грузили 24 тонны готовой мясной продукции в Узбекистан. Также орловцы экспортировали ветеринарные препараты – в общей сложности 5020 доз были отправлены в Азербайджан и Марокко.

Добавим, что подведомственные ТУ Россельхознадзора регионы отгрузили в страны ЕС, Камбоджу, Китай, Марокко и Сербию более 21,8 тыс. тонн сырья животного происхождения: технический жир, мукоза, кишечное сырье и пухо-перовая смесь. Молочная продукция в объеме 730 тонн была отправлена в Азербайджан и Таджикистан. «На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарных грузов», – заверили в ведомстве.

ИА «Орелград»