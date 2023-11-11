Во Мценске в развитие искусства вложат 24 миллиона рублей

В городе взяли курс на создание виртуального концертного зала.

Администрация города Мценска утвердила программу «Развитие культуры и искусства, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов». Целями документа являются поддержка и развитие музейной деятельности, обеспечение условий для художественного и народного творчества, совершенствование культурно-досуговой деятельности, поддержание зданий муниципальных бюджетных учреждений культуры в нормативном состоянии и др.

Программа реализуется в один этап по 2025 год включительно, ответственным исполнителем является городской отдел культуры и социальной политики. Всего по программе предусмотрено финансирование в объеме 24,738 миллиона рублей, из которых средства местного бюджета составят 2,694 миллиона рублей. Областной бюджет выделит Мценску 1,13 миллиона рублей, а из федерального бюджета транзитом через областную казну город получит еще 20,914 миллиона рублей.

За период реализации программы планируется оснащение музея специализированным оборудованием, создание виртуального концертного зала и приведение в нормативное состояние 40 процентов зданий муниципальных учреждений культуры. Кроме того, ожидается решение такой задачи, как «укрепление единого культурного пространства, обеспечение выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий граждан, проживающих на территории города».

В рамках программы в 2024 году МБУ «Мценский дворец культуры» планирует создать виртуальный концертный зал. Для этой цели предусмотрены мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» федерального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры». Основная часть финансирования в данном случае проводится по линии национального проекта «Культура».

В целом программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, культурно-досуговые учреждения, музеи и школы искусства. Кстати, сеть муниципальных учреждений культуры и искусства в городе Мценске представляют: Дворец культуры, Мценский парк культуры и отдыха, Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева, Мценская детская школа искусств и Централизованная библиотечная система.

ИА «Орелград»