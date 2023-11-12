Орловскому бизнесу обещают субсидию в размере 1 515 151,51 рубля

Казенные деньги будут выделяться на реализацию инвестиционных проектов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение части затрат на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов». Иными словами, речь идет о государственной поддержке инвестиционных проектов в туристической сфере. Субсидии будут выделяться в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие внутреннего туризма в Орловской области».

Поясним, что регион участвует в федеральном проекте «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является областной департамент культуры. Субсидия предоставляется на приобретение и монтаж модульных некапитальных средств размещения. Размер субсидии на реализацию мероприятий инвестиционного проекта составляет не более 1 515 151,51 рубля на один номер (одну или несколько жилых комнат или помещений, соединенных между собой и оснащенных индивидуальным туалетом, умывальником и душем) общей площадью не менее 15 квадратных метров, за исключением площади санузла.

При этом размер господдержки не может превышать 51 процент стоимости инвестиционного проекта. Уровень софинансирования за счет средств заявителя устанавливается в размере не менее 49 процентов стоимости инвестиционного проекта. Эффективность предоставления субсидии чиновники будут оценивать по количеству номеров во введенных в эксплуатацию модульных некапитальных средствах размещения. Кстати, их количество, а также сроки и размеры помощи будут указываться в соглашении, которое инвестор обязан заключить с департаментом культуры.

Другими обязательными условиями предоставления субсидии являются: прохождение инвестиционным проектом конкурсного отбора в составе заявки Орловской области; наличие обязательства заявителя по временному размещению и обеспечению временного проживания туристов в создаваемых за счет средств субсидии модульных некапитальных средствах размещения не менее 3 лет с даты получения средств субсидии. Кстати, субсидии не положены иностранным юридическим лицам и банкротам.

ИА «Орелград»