Казаки дадут большой гала-концерт в Орле

Гала-концерт станет завершающим этапом объявленного в регионе конкурса.

В Орле 16 декабря 2023 года состоится гала-концерт, который подведет итог VI Межрегиональному фестивалю-конкурсу казачьей культуры «Собирались казаченьки». Он проводится Орловским областным центром народного творчества в целях популяризации самобытного казачьего творчества при поддержке Департамента культуры Орловской области и во взаимодействии с Орловским отдельским казачьим обществом Войскового казачьего общества Центрального казачьего войска. Конкурс посвящен основателю фестиваля В.Ф. Садовскому. В настоящий момент ведется прием заявок на участие.

«Организация и проведение фестиваля строится на принципах общедоступности, гармоничного развития личности и свободы творческого самовыражения участников конкурса, – говорится в положении. – Цели и задачи фестиваля: изучение, возрождение и сохранение казачьей культуры; преемственность традиций и обрядов поколений; патриотическое воспитание в духе казачьих традиций; создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего поколения и казачьей молодежи; – популяризация самобытного казачьего творчества».

Кроме того, любой конкурс – это еще и полезный обмен опытом, а в данном случае – еще и расширение творческих контактов коллективов казачьей культуры. Организаторы рассчитывают и на появление новых ярких творческих коллективов среди казаков и любителей казачьей культуры. Отборочный этап проводится заочно, по видеозаписям, которые организаторы будут принимать до 26 ноября. Второй этап – заключительный гала-концерт, который, как упоминалось выше, состоится в Орле 16 декабря. Информация о времени и месте проведения гала-концерта будет сообщена дополнительно, – говорят организаторы.

В фестивале могут принять участие представители казачьих коллективов из любого региона страны: хоры, ансамбли, отдельные исполнители от казачьих хуторских и городских обществ, творческие казачьи семьи, а также просто любительские коллективы, репертуар которых отражает казачью культуру России во всех жанрах вокального, хореографического и даже воинского искусства казаков (фланкировка).

Участники будут оцениваться в четырех возрастных группах и трех номинациях: «Хореография» (танцевальные коллективы, солисты, дуэты и другие малые ансамблевые формы); «Вокальное творчество» (хоры от 12 человек, вокальные ансамбли от 3 до 12 человек, дуэты и солисты); «Мужское воинское искусство» (ансамбли, дуэты и солисты). В программе могут быть использованы произведения, отражающие самобытную традиционную казачью культуру, а также произведения на казачью тематику современных авторов и авторов-исполнителей. В каждой номинации творческие коллективы исполнят по два разнохарактерных номера.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»