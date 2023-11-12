В Орловской области стало больше свиней и меньше птицы

Промежуточные результаты работы животноводов в этом году оценили статистики.

По оценке Орелстата, в Орловской области по состоянию на 1 октября текущего года в хозяйствах всех категорий отмечено увеличение поголовья крупного рогатого скота по сравнению с соответствующей датой прошлого года на 0,8 тысячи голов и свиней – на 15,1 тысячи голов. Одновременно зафиксировано сокращение стада коров на 1,8 тысячи голов, овец и коз – на 2,7 тысячи голов, птицы – на 79,7 тысячи голов.

«В сельскохозяйственных организациях за год (с 01.10.2022 г. по 01.10.2023 г.) численность крупного рогатого скота увеличилась на 3,8 тысячи голов (на 3,3 процента), свиней – на 19 тысяч голов (на 1,7 процента), – следует из информации Орелстата. – Поголовье коров сократилось на 1077 голов (на 3,1 процента), овец – на 648 голов (на 22,3 процента), птицы – на 26,7 тысячи голов (на 1,3 процента)».

Статистики также подсчитали, что стадо коров увеличилось в семи районах Орловской области, а в Хотынецком и Должанском районах осталось на уровне прошлого года. Что касается структуры поголовья, то почти по всем направлениям лидерами являются сельскохозяйственные организации. Например, на их долю приходится 84,5 процента всего поголовья крупного рогатого скота (в том числе 79,1 процента коров), 98,8 процента общего поголовья свиней и 76,2 процента поголовья птицы.

В то же время на организации приходится лишь 4,8 процента поголовья мелкого рогатого скота. По количеству коз и овец в Орловской области лидирует население, доля которого составляет 84,3 процента, доля крестьянско-фермерских хозяйств – 10,9 процента. Отметим, что на отчетную дату поголовье свиней, содержащихся в личных подсобных хозяйства простых жителей региона, оказалось нулевым. А на долю крестьянско-фермерских хозяйств и предпринимателей приходится всего 1,2 процента этих животных. Таким образом, в сфере свиноводства орловские организации могут конкурировать разве что сами с собой.

ИА «Орелград»