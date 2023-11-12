Орловцы с выгодой для государства уточнили свои налоги

Сумма уточненных обязательств превысила полмиллиарда рублей.

Организации Орловской области за девять месяцев 2023 года самостоятельно уточнили налоговые обязательства почти на 552 миллиона рублей, что на 189,2 миллиона рублей, или на 52,2 процента больше, чем за девять месяцев 2022 года. Такие сведения озвучила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Сообщается также, что по результатам камеральных налоговых проверок налогоплательщикам дополнительно было начислено еще 174,8 миллиона рублей.

«Основные суммы начислений сложились по налогу на имущество, налогу на добавленную стоимость и налогу на добычу полезных ископаемых, – уточнили в региональном Управлении ФНС. – Минимизировать риски при ведении бизнеса, контролировать показатели финансово-хозяйственной деятельности и избежать сотрудничества с недобросовестными контрагентами поможет сервис ФНС России «Как видит меня налоговая». Он доступен для пользователей личных кабинетов юридического лица и индивидуального предпринимателя».

Налоговики называют этот сервис уникальным, поскольку его функционал напоминает социальные сети. В частности, сервис оснащен опцией добавления в «друзья/партнеры». Это означает, что пользователь сервиса может видеть показатели не только своей деятельности, но и своего друга или делового партнера. Правда, без спросу данные не получить – сначала надо «постучаться» в личный кабинет друга или партнера.

«Если партнер добавит налогоплательщика в «друзья/партнеры», он получит доступ к показателям, если нет – получит отказ в доступе, – объясняют в налоговой службе. – Если у партнера еще нет личного кабинета, то на его почтовый ящик можно отправить приглашение завести личный кабинет на сайте ФНС России и «подружиться».

Что касается размещенных в сервисе показателей, то это именно те данные, которыми пользуются налоговые инспекторы при выборе объектов контроля. Это может быть отчетность, представленная налогоплательщиком, его регистрационные сведения, данные о мероприятиях налогового контроля. Впрочем, как уточнили в УФНС, это могут быть и иные сведения, доступные налоговой службе в отношении конкретного налогоплательщика.

«Показатели в интерактивном сервисе обновляются ежемесячно, – добавили налоговики. – Новый инструмент позволяет налогоплательщику: оценить себя и партнера с позиции налогового органа; оперативно проверить и при необходимости скорректировать свои данные и данные ФНС России; сократить вероятность претензий со стороны налоговых органов; упростить алгоритм проверки контрагента; повысить уровень доверия со стороны партнеров и налоговых органов, раскрыв сведения о себе».

ИА «Орелград»