Малому бизнесу в Орловском МО возместят затраты

Стартует конкурсный отбор по предоставлению субсидий.

Администрация Орловского муниципального округа объявила о проведении конкурсного отбора по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства. Участниками могут стать только те, кто ведет хозяйственную деятельность на территории Орловского муниципального округа более 1 календарного года. Победители получат право на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования, в размере 65 тысяч рублей.

Из текста извещения следует, что субсидии предоставляются тем участникам отбора, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Среднесписочная численность их работников установлена в минимально возможном размере – 1 и более человек. Но при этом размер среднемесячной заработной платой не должен быть ниже суммы одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Субсидирование распространяется на договоры о приобретении в собственность нового оборудования, заключенные не ранее 1 июля 2022 года и оплаченные участником отбора в размере не менее 50 процентов цены договора. Под оборудованием в тексте документа понимаются устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки и машины, соответствующие определенным классификаторам.

Исключение, например, сделано для оборудования, предназначенного для осуществления оптовой торговой деятельности. Приобретаемое оборудование не должно было ранее эксплуатироваться, то есть просубсидируют малому бизнесу покупку только новых механизмов. Заявки будут принимать с 13 ноября по 1 декабря 2023 года включительно в отделе экономики, развития предпринимательства и торговли администрации Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»