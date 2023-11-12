В Орле набирает популярность новая налоговая услуга

Уже 17 тысяч орловцев получают налоговые уведомления на портале госуслуг.

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области, уже более 17 тысяч жителей региона официально оформили согласие на получение налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в электронном виде в личном кабинете портала госуслуг (ЕПГУ). Отметим, что это относительно новая услуга. Она стала доступна орловцам с 1 июля 2023 года. Статистика свидетельствует о том, что услуга оказалась востребованной. Только за октябрь, как подсчитали налоговики, к данному сервису в регионе подключилось более 4,5 тысячи пользователей.

«Для того чтобы получать документы от налоговой службы через портал, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ и направить согласие на получение документов в электронном виде, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – Налоговые уведомления будут подключены к личному кабинету на госуслугах в течение 1 рабочего дня после отправки согласия и появятся не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты оплаты. Для прекращения получения документов от налоговых органов через ЕПГУ налогоплательщику нужно направить через портал соответствующее уведомление».

Напомним, что в этом году последний день для своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год – 1 декабря. То есть срок уплаты налогов стремительно истекает. Ранее областная налоговая служба сообщила о том, что всего в текущем году жителям Орловской области было направлено более 395 тысяч налоговых уведомлений. Из них 40 процентов были размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков и на портале госуслуг.

«Стоит отметить, что налоговые уведомления на бумаге не направляются владельцам личных кабинетов на сайте ФНС России и пользователям электронного документооборота на портале госуслуг, за исключением тех, кто заявил о своем желание получать документы на бумаге, – говорят налоговики. – Также уведомления могут не приходить, если сумма налога составляет менее 100 рублей, или если физическое лицо полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой».

ИА «Орелград»