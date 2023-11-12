В Орле набирает популярность новая налоговая услуга

12.11.2023 | 12:00 Новости, Общество

Уже 17 тысяч орловцев получают налоговые уведомления на портале госуслуг.

Фото: ИА “Орелград”

По данным Управления Федеральной налоговой службы России по Орловской области, уже более 17 тысяч жителей региона официально оформили согласие на получение налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в электронном виде в личном кабинете портала госуслуг (ЕПГУ). Отметим, что это относительно новая услуга. Она стала доступна орловцам с 1 июля 2023 года. Статистика свидетельствует о том, что услуга оказалась востребованной. Только за октябрь, как подсчитали налоговики, к данному сервису в регионе подключилось более 4,5 тысячи пользователей.

«Для того чтобы получать документы от налоговой службы через портал, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ и направить согласие на получение документов в электронном виде, – пояснили в региональном Управлении ФНС. – Налоговые уведомления будут подключены к личному кабинету на госуслугах в течение 1 рабочего дня после отправки согласия и появятся не позднее, чем за 30 рабочих дней до даты оплаты. Для прекращения получения документов от налоговых органов через ЕПГУ налогоплательщику нужно направить через портал соответствующее уведомление».

Напомним, что в этом году последний день для своевременной уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год – 1 декабря. То есть срок уплаты налогов стремительно истекает. Ранее областная налоговая служба сообщила о том, что всего в текущем году жителям Орловской области было направлено более 395 тысяч налоговых уведомлений. Из них 40 процентов были размещены в электронном виде в личных кабинетах налогоплательщиков и на портале госуслуг.

«Стоит отметить, что налоговые уведомления на бумаге не направляются владельцам личных кабинетов на сайте ФНС России и пользователям электронного документооборота на портале госуслуг, за исключением тех, кто заявил о своем желание получать документы на бумаге, – говорят налоговики. – Также уведомления могут не приходить, если сумма налога составляет менее 100 рублей, или если физическое лицо полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования