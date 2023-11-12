Орловские медорганизации дооснастят оборудованием

Власти области утвердили обновленные цели профильной программы.

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Ревякин в целях поддержания в актуальном состоянии региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области» внес в нее изменения. В частности, в новой редакции изложен один из пунктов, касающихся целей данной программы. Согласно ему, в течение ее реализации, а рассчитана она по 2025 год включительно, запланированы замена и дооснащение медицинских организаций изделиями для оказания первичной медико-санитарной помощи в количестве 354 единицы.

В целом на решение указанной задачи предполагается выделение 900,952 миллиона рублей. Новой версией программы предусмотрено дооснащение медицинских организаций медицинскими изделиями в количестве 229 единиц и их переоснащение медицинскими изделиями в связи с износом в количестве 125 единиц. Поправки были внесены и в другие пункты. Кстати, данная программа предусматривает повышение эффективности систем оплаты труда медицинских работников, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную помощь и скорую помощь.

К 2025 году, в частности, планируется поэтапное повышение средней заработной платы медицинских работников на 20,6 процента к уровню 2019 года. Действующая система оплаты труда медработников была утверждена в 2019 году постановлением правительства Орловской области. В результате проведенного анализа было установлено, что фактическая структура фонда оплаты труда выглядит так: выплаты по должностным окладам врачей составляют 33 процента фонда оплаты труда, по окладам среднего медперсонала – 45 процентов. Оставшееся – это выплаты по должностным окладам младшего медицинского персонала, а также выплаты компенсационного характера.

«Введение с 1 июля 2019 года новой системы оплаты труда в целом позитивно повлияло на динамику заработной платы медицинских работников в государственных учреждениях, – утверждается в паспорте программы. – Должностные оклады медицинских работников увеличены следующим образом: по врачам и провизорам, включая заведующих, должностные оклады составят от 15 500 рублей до 22 000 рублей в зависимости от занимаемой должности и квалификационного уровня, увеличение варьируется от 67 до 77 процентов».

По среднему медицинскому и фармацевтическому персоналу должностные оклады увеличены до 10 600 – 13 500 рублей, или на 47 процентов; по младшему медицинскому персоналу – до 10 500 рублей, или на 75 процентов. Согласно планам, к 2025 году в Орловской области доля оклада медиков в общей структуре заработной платы составит 55 процентов, стимулирующие выплаты за достижение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям эффективности – 30 процентов, компенсационные выплаты в зависимости от условий труда медицинских работников – 15 процентов.

ИА «Орелград»