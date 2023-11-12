Мэрия по суду расторгла договор аренды парковки

Решение по экономическому спору вынес арбитраж.

В Орле областной арбитражный суд удовлетворил исковое заявление управления муниципального имущества и землепользования Администрации города Орла. Оно было подано к обществу с ограниченной ответственностью «Город». Чиновники просили суд о расторжении договора аренды земельного участка. Как следует из материалов дела, исковые требования были связаны с ненадлежащим исполнением ответчиком принятых на себя обязательств по своевременному внесению арендной платы. Представители ответчика в судебное заседание не явились.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил, что в мае 2022 года стороны заключили договор аренды земельного участка, расположенного на улице Кукушкина. Вид разрешенного использования этого участка: хранение автотранспорта. Его общая площадь составляет 9864 квадратных метров. Целевое назначение земельного участка: для строительства объектов для хранения автотранспорта.

Договор аренды был заключен до конца сентября 2029 года. Однако мэрия решила расторгнуть его досрочно. Перед этим она уже обращалась в арбитражный суд с иском о взыскании с арендатора накопившегося долга, который на момент рассмотрения дела в суде составил почти 260 тысяч рублей. Тот к был удовлетворен, а после того, как решение по нему вступило в законную силу, чиновники подали иск о расторжении контракта и своего добились.

Из материалов дела также следует, что в мае 2023 года специалистами УМИЗ было проведено обследование земельного участка и составлен акт. Из его содержания следует, что участок свободен от застройки, объекты недвижимости на нем отсутствуют. Договором аренды предусмотрено право арендодателя досрочно его расторгнуть. После проведенного обследования УМИЗ направило в адрес ответчика предложение о расторжении договора, но оно было оставлено без ответа. Поэтому спор пришлось решать в судебном порядке.

ИА «Орелград»