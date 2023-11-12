Орловским студентам дали мастер-класс по самозанятости

О мерах господдержки узнали учащиеся ОГИК.

Студенты Орловского государственного института культуры прошли мастер-класс по самозанятости и узнали о мерах государственной поддержки предпринимательства. Информация об этом появилась на официальном сайте вуза. Сообщается, что спикером на мероприятии выступила Ольга Степина, руководитель Орловского центра поддержки предпринимательства. Она не только провела мастер-класс, но и ответила на вопросы молодых людей. Примечательно, что за наиболее интересный вопрос одна из слушательниц получила небольшой презент от центра «Мой бизнес».

«Для молодых людей, планирующих в будущем реализацию своих проектов, не только в творчестве, но и в предпринимательской деятельности, есть различные возможности и меры господдержки: помощь с регистрацией, сопровождение, софинансирование затрат, заключение соцконтракта и другие, – сообщает ОГИК. – Статус самозанятого может стать первым этапом для дальнейшего развития и открытия своего дела. А помочь с обучением, развитием и сопровождением бизнес проекта от идеи до реализации может центр «Мой бизнес».

Напомним, что на территории Орловской области специальный налоговый режим для самозанятых – «Налог на профессиональный доход», был введен с 1 июля 2020 года в соответствии с решением Орловского облсовета народных депутатов. Региональное Управление ФНС России не раз отмечало, что этот налоговый ражим благодаря простой регистрации, льготным условиям применения и отсутствию отчетности довольно быстро набрал популярность.

«Так, с начала его действия в Орловской области зарегистрировано почти 26,8 тысячи человек, применяющих этот спецрежим, – сообщало ранее Управление ФНС. – По состоянию на 19 сентября 2023 года от орловских бизнесменов на НПД в бюджет поступило 179,5 миллиона рублей налогов. Самозанятые Орловской области «пробили» более 6 миллионов чеков на сумму 5,8 миллиарда рублей. При этом средний чек составил 977 рублей. Наиболее доходными видами деятельности стали строительство и перевозка пассажиров и грузов».

Чтобы использовать специальный налоговый режим, нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Инструкцию можно найти на сайте ФНС России. Без регистрации применение налогового режима и формирование чеков невозможно, предупреждают налоговики. Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут. Заполнять заявление на бумаге и посещать инспекцию не нужно. Доступны несколько способов: с использованием паспорта для сканирования и проверки, а также фотографии, которую можно сделать прямо на камеру смартфона; c использованием ИНН и пароля, которые используются для доступа в «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица»; с помощью учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.

ИА «Орелград»