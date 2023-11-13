Проблемный застройщик остался в процедуре банкротства

Суд вынес решение по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой».

Арбитражный суд Орловской области продлил срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «Регионстрой» до 1 мая 2024 года. Он также обязал конкурсного управляющего представить заключение о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок предприятия-должника, заключение о наличии или отсутствии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. К назначенной дате управляющий должен представить мотивированное ходатайство о продлении срока либо о завершении процедуры конкурсного производства.

Также суд предложил ему представить план-график мероприятий процедуры конкурсного производства с отражением конкретных сроков их проведения и принять все необходимые меры по выявлению имущества организации-должника и формированию конкурсной массы. Кроме того, управляющему предложено представить все протоколы собраний кредиторов, данные об имуществе должника, в том числе ответы на запросы из соответствующих государственных органов и учреждений.

Поясним, что решением Арбитражного суда Орловской области от 18 июля 2019 года по заявлению публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» ООО «Регионстрой» было признано банкротом. В отношении компании было открыто конкурсное производство сроком на один год, однако впоследствии срок продлевался. Орловцам «Регионстрой» известен как застройщик многоквартирного жилого дома на улице Родзевича-Белевича, который был официально включен в региональный перечень проблемных объектов долевого строительства.

Дольщики были включены в реестр требований участников строительства ООО «Регионстрой». Кстати, в августе 2023 года конкурсным управляющим ООО «Регионстрой» была проведена инвентаризация прав застройщика на помещения в доме на улице Родзевича-Белевича. Ее результаты размещены на информационном портале Федресурс. Там же можно найти результаты оценки рыночной стоимости прав застройщика на 143 жилых помещения, которая тоже была проведена в минувшем августе.

Конкурсным управляющим «Регионстрой» подготовлено положение о порядке реализации квартир в жилом доме на Родзевича-Белевича и распределении денежных средств, поступающих в конкурсную массу компании-банкрота. Как следует из материалов, изученных судом, в настоящий момент конкурсным управляющим проводится реализация квартир. Кроме того, в сентябре он обратился в арбитражный суд с ходатайством о передаче участникам строительства машино-мест, жилых и нежилых помещений в указанном доме.

ИА «Орелград»