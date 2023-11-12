Под Орлом начинающие рецидивисты «укатили» чужой автомобиль

Каждый из них получил от суда по три с лишним года колонии.

Поставлена точка в уголовном деле, которое в первой инстанции рассматривал Дмитровский районный суд Орловской области. Перед ним предстали двое молодых людей, холостых и на иждивении никого не имеющих. Несмотря на юный возраст, оба уже имеют судимости. Так, один из них в начале этого года получил приговор за угон автомобиля, а второй в конце прошлого года был наказан за кражу и приговорен к обязательным работам, которые ему затем были заменены на лишение свободы сроком 39 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На этот раз их обвинили в совершении угона чужого автомобиля без цели хищения, группой лиц по предварительному сговору. Преступление начинающие рецидивисты совершили 9 мая 2023 года. Около полуночи они, «прогуливаясь» по улицам города в состоянии алкогольного опьянения, решили «покататься». Приятели присмотрели припаркованный в одном из дворов автомобиль марки ВАЗ. Один из обвиняемых сумел открыть водительскую дверь, второй встал около задней пассажирской двери.

Вдвоем они начали толкать чужой автомобиль, чтобы не потревожить спящего автовладельца звуком работающего двигателя. Откатив машину на безопасное, как им показалось, расстояние, угонщики запрыгнули в машину на ходу. Один из них сел за руль и, демонтировав декоративную пластиковую накладку панели замка зажигания, отсоединил провода от замка зажигания, а затем замкнул их. Он хотел таким «киношным» способом завести двигатель, но сделать это ему не удалось.

Тогда за дело взялся второй угонщик, но и его усилия по замыканию проводов оказались тщетными. В результате преступники так и не завели двигатель. Они откатили угнанный автомобиль в лесопосадку и бросили его там, скрывшись с места преступления пешком. Наказание им было назначено с учетом криминального прошлого. Один угонщик получил 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второй 3 года 1 месяц лишения свободы также с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»