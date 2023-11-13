Администрацию губернатора Орловской области возглавил Александр Шалимов

13.11.2023 | 11:47 Важное, Новости, Общество

Ранее он руководил Департаментом сельского хозяйства.

Фото: пресс-служба администрации Орловской области

О назначении стало известно на сегодняшнем заседании регионального правительства. Новость сообщил сам губернатор Андрей Клычков.

Александр Шалимов занял должность руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области. Ранее в положение об этом посте были внесены изменения. До них данную должность «автоматически» занимал первый замгубернатора Орловщины. Теперь у администрации губернатора и правительства региона появился собственный, «отдельный» начальник.

Александр Шалимов – не новый человек в региональной власти. Последние три года он руководил департаментом сельского хозяйства Орловской области, а до этого, на протяжении девяти лет – администрацией Новосильского района, своей «малой родины».

Шалимов родился в 1975-м году под Новосилем в деревне Бугровка.  Окончил Орловскую Государственную сельскохозяйственную академию (по специальности «Механизация сельского производства») и Орловскую региональную академию государственной службы (по специальности «юрист»). С 2000-го года работает в администрации Орловской области.

Также Шалимов является членом «Единой России» и входит в президиум регионального совета партии.

ИА «Орелград»


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