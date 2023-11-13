На Орловщине на государственные паблики подписан миллион человек

Однако в среднем на каждый приходится по 654 подписчика.

Общее число подписчиков государственных пабликов в соцсетях в Орловской области достигло одного миллиона человек. Об этом сообщили в Центре управления регионом. Также заместитель руководителя ЦУР Тимофей Игнатов заявил, что в сумме публикации на данных страницах «еженедельно набирают более 1,1 миллиона просмотров».

На данный момент в нашей области функционирует целых 1529 государственных пабликов. Это официальные страницы различных подразделений областной власти, а также государственных учреждений. Таким образом, в среднем на каждый из них приходится только по 654 подписчика.

Кроме того, вряд ли речь идёт об уникальных пользователях. Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелёв, выступая на форуме «ПРОФ-IT», сообщил, что в масштабах всей страны в госпабликах насчитывается 115 миллионов подписчиков, из которых уникальными являются только «почти» 46 миллионов (то есть 40%).

Если распространить общероссийские тенденции на наш регион, то можно предположить, что число уникальных подписчиков орловских госпабликов составляет около 400 тысяч человек (40% от миллиона). Кроме того, согласно последним данным Росстата, всё население нашей области составляет 700 тысяч 276 человек.

ИА «Орелград»