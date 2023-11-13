В Орловской области насмерть сбили велосипедиста

ДТП произошло в Ливенском районе.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области. Авария случилась накануне примерно в 17 часов 35 минут на трассе «Орёл – Тамбов», в районе 141-го километра.

56-летний водитель ехал по дороге на автомобиле «Ленд Ровер». 30-летний велосипедист пересекал проезжую часть в перпендикулярном направлении.

Возможно, автомобилист просто не заметил его в темноте – внедорожник и велосипед столкнулись. «От полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП», – указали в пресс-службе.

На месте аварии работали сотрудники регионального Управления ГИБДД. В данный момент в связи со смертельной аварией проводится соответствующая проверка.

ИА «Орелград»