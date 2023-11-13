Под Орлом горел завод

Последствия ЧП ликвидировали.
Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС, возгорание произошло в Орловском муниципальном округе на территории одного из производств. Это случилось в субботу около 16 часов.
На место прибыли сотрудники 2-й пожарно-спасательной части Орла. Они оценили ситуацию, выяснили, что огонь может распространиться на соседнюю ёмкость с топливом, и приступили к тушению. Последствия ЧП быстро ликвидировали.
В результате происшествия оказался повреждён фильтр устройства очистки на общей площади 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Всего за выходные орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 20 раз. Восемь выездов пришлись на ликвидацию возгораний, остальные двенадцать – на помощь населению.
ИА «Орелград»