Около тысячи орловцев стали катуковцами

Столько человек вошли в добровольную дружину.

Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Около 1 тыс. человек вошли в состав добровольной народной дружины “Бригада Катукова”, созданной в Орловской области для охраны общественного порядка и помощи правоохранительным органам, сообщил ТАСС губернатор региона Андрей Клычков.

«Уже одна тысяча человек являются участниками «Бригады Катукова», 20 заявлений буквально за последние дни пришли на рассмотрение», – высказался глава области. Также Клычков отметил, что Орловщина не граничит с Украиной непосредственно, поэтому пока вместо территориальной обороны в нашем регионе существует именно народная дружина. «Мы принимаем всех желающих после определённых проверочных мероприятий», – добавил губернатор.

«Бригада Катукова» создана в июле этого года. В дружину принимаются здоровые совершеннолетние граждане, которые не состоят на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Также обязательный критерий – отсутствие уголовного преследования за преступления против детей или половой неприкосновенности.

Катуковцы получают необходимые знания и умения в сфере военной подготовки и медицинской помощи, а также привлекаются к охране общественного порядка и массовых мероприятий.

ИА «Орелград»