До Нового года в Орле появятся 16 новых остановочных павильонов

В основном, их установят на Комсомольской улице.

Здесь планируется разместить 14 крытых застеклённых остановок. На данный момент размещено шесть павильонов. Они монтируются в рамках финального этапа капитального ремонта участка улицы (между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе.

Ещё один остановочный павильон оборудован рядом с гимназией №19 (на улице Максима Горького). Совсем недавно завершились работы по его застеклению.

Кроме того, до Нового года ещё одну остановку смонтируют у ЦУМа, на площади Мира. Такую информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Напомним, что ремонт Комсомольской должен завершиться 23-го января будущего года. Это уже пятая версия контракта. Ранее в качестве последней даты фигурировали 29-е ноября и 15-е октября 2023-го.

ИА «Орелград»