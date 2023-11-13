До Нового года в Орле появятся 16 новых остановочных павильонов

В основном, их установят на Комсомольской улице.
Здесь планируется разместить 14 крытых застеклённых остановок. На данный момент размещено шесть павильонов. Они монтируются в рамках финального этапа капитального ремонта участка улицы (между перекрёстками с Карачевским и Кромским шоссе.
Ещё один остановочный павильон оборудован рядом с гимназией №19 (на улице Максима Горького). Совсем недавно завершились работы по его застеклению.
Кроме того, до Нового года ещё одну остановку смонтируют у ЦУМа, на площади Мира. Такую информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.
Напомним, что ремонт Комсомольской должен завершиться 23-го января будущего года. Это уже пятая версия контракта. Ранее в качестве последней даты фигурировали 29-е ноября и 15-е октября 2023-го.
ИА «Орелград»