Орловцам предложили пожаловаться на таксистов

13.11.2023 | 18:03 Закон и порядок, Новости

Специальную «горячую линию» проводит Роспотребнадзор.

Фото: ИА “Орелград”

Областное Управление ведомства будет принимать такие звонки с сегодняшнего дня по 24-е ноября. Граждане могут сообщить о любых проблемах, связанных с такси и каршерингом.

Задать свои вопросы можно по рабочим дням с 9 до 18 часов (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45). Телефонов «горячей линии» несколько:

  • непосредственно в Управление Роспотребнадзора по Орловской области надо звонить по номерам 8 (4862) 41-52-52 и 8 (4862) 42-26-59,
  • в Консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» – на 8 (4862) 75-02-76,
  • в Ливнах – на 8 (48677) 7-13-34,
  • во Мценске – на 8 (48646) 4-15-39,
  • в Кромах – на 8 (48643) 2-15-98,
  • в Верховье – на 8 (48676) 2-47-27.

Специалисты обещают проконсультировать как клиентов, так и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

ИА «Орелград»


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