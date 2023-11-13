Орловцам предложили пожаловаться на таксистов

Специальную «горячую линию» проводит Роспотребнадзор.

Областное Управление ведомства будет принимать такие звонки с сегодняшнего дня по 24-е ноября. Граждане могут сообщить о любых проблемах, связанных с такси и каршерингом.

Задать свои вопросы можно по рабочим дням с 9 до 18 часов (с перерывом на обед с 13:00 до 13:45). Телефонов «горячей линии» несколько:

непосредственно в Управление Роспотребнадзора по Орловской области надо звонить по номерам 8 (4862) 41-52-52 и 8 (4862) 42-26-59,

в Консультационный центр «Центра гигиены и эпидемиологии в Орловской области» – на 8 (4862) 75-02-76,

в Ливнах – на 8 (48677) 7-13-34,

во Мценске – на 8 (48646) 4-15-39,

в Кромах – на 8 (48643) 2-15-98,

в Верховье – на 8 (48676) 2-47-27.

Специалисты обещают проконсультировать как клиентов, так и предпринимателей по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и каршерингом.

ИА «Орелград»