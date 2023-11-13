В Орловской области частную охрану проверили на профпригодность

Экзамены у частных охранников принимали росгвардейцы.

В текущем году в Орловской области росгвардейцы уточнили профпригодность свыше 2300 частных охранников, около 20 из которых не справились с испытаниями. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Росгвардии. Проверками уровня профессиональной подготовки работников частных охранных организаций занимаются сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы. Всего в этом году в плановом порядке было проведено около 180 проверок частных охранных организаций (ЧОО) и юридических лиц с особыми уставными задачами.

«В первую очередь проверяется знание теоретической базы нормативных правовых актов, регулирующих охранную деятельность, оборот оружия и специальных средств, а также устанавливающих особенности, запреты и ограничения их применения, – пояснили в Управлении Росгвардии. – К контрольным стрельбам допускаются только лица, успешно прошедшие первый этап. Если за должностным лицом закреплено служебное оружие, то упражнения выполняются с учетом присвоенного ранее разряда».

Словом, экзамен состоит из двух этапов. Кстати, его ежегодно сдают все частные охранники. Добавим, что в этом году в ходе проверок силовики выявили около 180 нарушений административного законодательства. Фактов утрат и хищения служебного оружия в 2023 году зарегистрировано не было, подчеркнули в Росгвардии. В целом в регионе насчитывается 70 частных охранных организаций, более 25 из них используют в своей уставной деятельности служебное оружие. «В ЧОО Орла и области работают свыше 2 тысяч должностных лиц, охраняющих около 6 тысяч объектов различных форм собственности», – подытожили в силовом ведомстве.

ИА «Орелград»